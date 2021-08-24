Гинчук: мы продвинулись к идеальному учебнику, но еще есть над чем работать

Об этом sb.by заявила директор Национального института образования Валентина Гинчук, комментируя работу Республиканского педсовета:

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– Очень импонирует та оценка, которую дал Глава государства месту школы в современном обществе. Он вспомнил слова французского политического деятеля Дантона, который сказал, что после хлеба самое главное для народа – это школа. Импонирует понимание того, что воспитание подрастающего поколения и наших детей – это все-таки взаимная задача школы и родителей. Очень бы хотелось, чтобы это было услышано, чтобы воспитание стало дорогой с двусторонним движением и родители и педагоги перестали делиться: что я должен, а что должны вы. Только тогда мы достигнем результата, когда будем вместе идти к общей цели.

Говоря о совершенствовании учебников, Валентина Гинчук подчеркнула:

– Я считаю, что мы все-таки продвинулись к тому идеальному учебнику, который где-то находится на вершине. Конечно, вопросы еще существуют. И Президент обозначил в своем выступлении, над чем надо поработать, указав в первую очередь на учебники по гуманитарным дисциплинам.