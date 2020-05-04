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Вакцину от коронавируса создадут в США до конца года — Трамп

Американские ученые, скорее всего, до конца 2020 года создадут вакцину от нового коронавируса. Об этом в эфире Fox News заявил президент США Дональд Трамп.


"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", — отметил Трамп. Он добавил, что будет признателен любому государству, если там смогут создать вакцину от нового коронавируса раньше.

"Я просто хочу, чтобы была вакцина, которая помогает. Если это сделает другая страна, я сниму перед ними шляпу", — сказал президент США. По его словам, США сотрудничают в вопросе создания вакцины от коронавируса с Великобританией и Австралией, передает ТАСС.

По последним данным, в США число зараженных новым коронавирусом превысило 1,13 млн, скончались более 66,5 тысячb человек.

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Фото: РЕЙТЕР
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