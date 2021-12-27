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Вакцинный пропуск во Франции могут ввести с середины января

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ожидает, что закон о введении вакцинного пропуска вступит в силу 15 января, пишет ТАСС.


Закон о вакцинном пропуске, по словам главы правительства Франции, может начать действовать с 15 января, если его одобрит парламент. Кастекс уточнил, что в таком случае «для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием».

Фото: pixabay.com
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