Вакцинированным туристам, въезжающим в Грузию, теперь не нужно иметь при себе ПЦР-тест

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Ранее путешественники, прошедшие вакцинацию от COVID-19, помимо свидетельства о вакцинации (на английском языке), должны были предъявить еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.Таким образом, теперь в Грузию можно прилетать с сертификатом о вакцинации либо с ПЦР-тестом (для граждан от 10 лет).До прилета нужно заполнить анкету в электронном виде. Следует указать адрес электронной почты, на который придет подтверждение об успешном заполнении анкеты с присвоенным номером. Полученные цифры и нужно показать на телефоне либо в распечатанном виде при регистрации на рейс в Беларуси и во время прохождения паспортного контроля в Грузии.На 3-й день после прилета невакцинированным туристам нужно будет сдать еще один ПЦР-тест (за невыполнение этого требования предусмотрен штраф 600 долларов). Тест туристы должны носить с собой, пока не покинут страну.Если турист на протяжении последних двух недель посещал Великобританию, то он отправляется на двенадцатидневный карантин.С 1 июля в Грузии отменены комендантский час и обязательное ношение масок на свежем воздухе. Рестораны (в том числе и при гостиницах), бары, кафе и развлекательные заведения сейчас могут принимать гостей до 0:00.