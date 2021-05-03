Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранцам не освобождает государства ЕС от требования выполнять санитарные меры, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, сообщает ТАСС.
– Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, но оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности карантина или ПЦР-тестов, – сказал он.
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Вакцинированных туристов в ЕС не освободят от карантина и тестов
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