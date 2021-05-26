Вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции началась в России. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, информирует ТАСС.
- В некоторых регионах России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины "Карнивак-Ков", разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных, - поделилась она.
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Вакцинация животных против COVID-19 стартовала в России
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