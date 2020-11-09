Вакцинация, прогнозные показатели, благоустройство, отопление – Кухарев расставил акценты в работе

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БЕЛТА

Продолжить работу по вакцинации горожан, уделив особое внимание учащимся и студентам, поручено Минскому городскому центру гигиены и эпидемиологии. В настоящее время привиты 733,8 тыс. минчан или 39,7%, ежегодно к 1 декабря необходимо вакцинировать не менее 40% населения. По словам специалистов, у тех, кто прививался в прошлом сезоне и заразился коронавирусом, болезнь протекает в более легкой форме.Обращаясь к главам администраций районов, председатель Мингорисполкома потребовал безусловного выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития города., – подчеркнул Владимир Кухарев.Несмотря на завершение осеннего месячника по уборке, благоустройству и содержанию территорий Минска, пока позволяет погода, нужно максимально использовать время для наведения порядка в городе, а также позаботиться о наличии и своевременном использовании противогололедных материалов как на пешеходных дорожках во дворах и зеленых зонах, так и на проезжих частях.В ходе совещания были затронуты также темы капремонта жилфонда, строительства квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий, своевременной выплаты зарплаты, контроля за уровнем цен в торговых объектах столицы, отопительного сезона., – отметил председатель Мингорисполкома.