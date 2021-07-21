В Дагестане некоторые работники, задействованные в сфере услуг, перевозок и ряде иных отраслей, должны обязательно привиться от COVID-19. Данная мера введена в связи с наблюдающейся в настоящее время сложной эпидемической обстановкой в республике, передает ТАСС.
– Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования, – уточняется информация в документе, опубликованном главным государственным санитарным врачом по региону Николаем Павловым.
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Вакцинация от коронавируса стала обязательной для некоторых категорий людей в Дагестане
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