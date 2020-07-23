Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года - ВОЗ

Вакцинирование людей от коронавируса начнется не ранее 2021 года несмотря на хорошие результаты испытаний. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.





По словам эксперта, по некоторым препаратам уже идет третья фаза испытаний – тестирование на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты, передает ТАСС. "Но надо обеспечить безопасность и эффективность вакцин. Это займет некоторое время", - сказал он.

В ВОЗ подчеркивают необходимость обеспечения доступа к вакцинации для всех людей независимо от уровня дохода.

С начала вспышки нового коронавируса в китайском Ухане в конце 2019 года в мире зарегистрировано свыше 14,9 млн случаев заражения и более 616 тыс. летальных исходов.