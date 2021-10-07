Вакцина "Спутник V" признана Международным союзом биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину "Спутник V". Благодаря этому привитые данным препаратом спортсмены, тренеры и иные представители команд смогут не сдавать тесты на COVID-19, передает ТАСС.
Уточняется, что IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и иные вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.
– Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия, – добавили в IBU.
Человек будет считаться полностью вакцинированным через две недели после получения второй прививки от коронавирусной инфекции.
Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.