Вакцина "Спутник V" признана Международным союзом биатлонистов

Уточняется, что IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и иные вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.– добавили в IBU.Человек будет считаться полностью вакцинированным через две недели после получения второй прививки от коронавирусной инфекции.Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.