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  2. Вакцина "Спутник V" признана Международным союзом биатлонистов

Вакцина "Спутник V" признана Международным союзом биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) признал вакцину "Спутник V". Благодаря этому привитые данным препаратом спортсмены, тренеры и иные представители команд смогут не сдавать тесты на COVID-19, передает ТАСС.


Уточняется, что IBU также признал Biontec/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Covishield, Sinovac и иные вакцины, официально одобренные в странах, которые представляют биатлонисты.

– Полностью вакцинированные лица освобождены IBU от любых обязательств по тестированию. Это не распространяется на национальные правила, поэтому по вопросу принятия вакцин могут возникнуть различия, – добавили в IBU.

Человек будет считаться полностью вакцинированным через две недели после получения второй прививки от коронавирусной инфекции.

Международный сезон начнется в конце ноября. Первые этапы Кубка мира и Кубка IBU пройдут в Швеции.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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