Вакцина растительного происхождения от коронавируса прошла первую фазу испытаний

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, – пишут исследователи.За прошлый год ученые из России, США, Великобритании, Китая и ряда других стран разработали несколько десятков вакцин от коронавируса нового типа, часть которых уже прошла клинические испытания и массово применяется для защиты населения от COVID-19.Среди этих препаратов присутствуют и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины, и прививки на базе новых и почти неизученных технологий, позволяющих вводить в человеческие клетки фрагменты чужеродной РНК и заставлять их производить большое количество белков вируса. Часть вакцин была создана на базе других вирусов и технологий, уже используемых для создания различных прививок.Группа канадских молекулярных биологов под руководством Брайана Уорда, профессора университета Макгилла в Монреале, разработала первую вакцину от коронавируса, которая производится при помощи генно-модифицированных растений.Она представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса, инструкции по сборке которых были вставлены учеными в геном табака Бентама (Nicotiana benthamiana), австралийского родича обычного табака. Для этого ученые заразили его ростки при помощи генно-модифицированных бактерий Agrobacterium tumefaciens, способных вставлять чужеродные сегменты ДНК в геном поражаемых ими растений.Подобный подход, как объясняют профессор Уорд и его коллеги, не является чем-то радикально новым – он широко используется при создании вакцины от гриппа, гепатита B и папиллома-вируса. Подобная технология значительно удешевляет прививки, позволяет хранить их при относительно высоких температурах – около 2–8 градусов Цельсия, и при этом производство вакцин растительного происхождения легко масштабировать.Работу этой вакцины ученые проверили на группе из двух сотен добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих в Монреале и Квебеке. Подготовив несколько разных вариантов прививок, биологи ввели вирусоподобные частицы участникам эксперимента и проследили, как на их появление отреагировали иммунитет и организм в целом.Последующие наблюдения показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, за исключением ярко выраженной усталости, возникшей у одного из участников опытов сразу после инъекции. В целом она оказалась безопасной для пациентов при любых стратегиях ввода в организм.При этом ученые обнаружили, что после однократного введения прививки большое число антител к SARS-CoV-2 появилось у примерно 60% участников опытов, тогда как две инъекции вакцины привели к их формированию у 91% добровольцев. В среднем концентрация этих молекул в организме добровольцев была примерно на порядок выше, чем у пациентов, недавно перенесших коронавирусную инфекцию.В ближайшее время будут опубликованы данные, собранные исследователями в ходе второй и третьей фаз клинических испытаний. Эти проверки, как надеются профессор Уорд и его коллеги, завершатся столь же удачно, что позволит созданной ими вакцине стать доступной альтернативой для РНК-вакцин, которые сегодня широко применяются в США и Канаде.