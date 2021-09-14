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  2. Вакцина против гриппа уже поступила в Беларусь

Вакцина против гриппа уже поступила в Беларусь

А вторая поставка ожидается в конце сентября. Об этом рассказала Вероника Высоцкая, заведующая отделом иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 


В этом году вакцинация против гриппа охватит не менее 40 процентов населения, планирует специалист. Первая партия вакцины, которая будет использоваться для вакцинации групп риска, уже поступила в страну. Вторая партия прибудет к концу сентября. Как только вакцина пройдет лабораторный контроль, она будет доступна для граждан.

Специалист напомнила, что основные группы вакцинируемых остаются неизменными это дети с 6 месяцев, взрослые без хронической патологии, пенсионеры 6065+ лет, а также люди, которые обеспечивают безопасность государства, медработники и другие категории, которые хотят сделать прививку. 

Особенность этого сезона параллельное проведение двух кампаний вакцинации. Первоначально планируется делать прививки против коронавируса (две дозы) и после этого через 14 дней прививку против гриппа. Вакцинация в один день допустима, если нет противопоказаний. Для бесплатной прививки будет использоваться российская вакцина "Гриппол Плюс", а для платной "Ваксигрип Тетра" (Франция).

Фото БЕЛТА

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