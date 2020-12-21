Вакцина от коронавируса «Спутник-V» зарегистрирована в Беларуси. Прививочная кампания начнется в январе

– рассказал Дмитрий Пиневич.По представлению Минздрава Президент определил категории населения, которые в первую очередь подлежат вакцинации. Это работники медицины и торговли, учителя, а также сотрудники, которым по долгу службы приходится часто контактировать с людьми.