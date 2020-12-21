В начале октября в рамках личной договоренности Глав двух государств – Александра Лукашенко и Владимира Путина – в нашей стране начались клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Несколько столичных клиник выбрали 100 добровольцев, которым лично предстояло проверить препарат на эффективность и безопасность. Исследования еще будут продолжаться до апреля, однако главный вывод сделать уже можно – у наших специалистов «Спутник-V» не вызывает никаких опасений. В таком случае, когда начнется прививочная кампания и сколько человек в ней поучаствуют? На эти вопросы нам ответил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
– С большим удовлетворением информирую всех о том, что Беларусь была первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях «Спутник-V». У нас нет сомнений в эффективности и безопасности этой вакцины. После всестороннего изучения поданного российской стороной досье, мы приняли решение о регистрации «Спутник-V» и с сегодняшнего дня разрешили ее применение и оборот на территории страны (уже не в рамках клинических испытаний). Сейчас стоят вопросы дальнейшей поставки: первая партия вакцины поступит уже в январе, тогда же мы и начнем бесплатную прививочную кампанию, – рассказал Дмитрий Пиневич.
По представлению Минздрава Президент определил категории населения, которые в первую очередь подлежат вакцинации. Это работники медицины и торговли, учителя, а также сотрудники, которым по долгу службы приходится часто контактировать с людьми.
– У нас есть график поставок и пофамильные списки тех, кого нужно вакцинировать. Сначала мы планируем привить 200 000 человек с дальнейшим охватом в два миллиона. Что касается добровольцев, которые участвуют в клинических испытания, – проблем со здоровьем у них не возникает. У вакцинированных вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ.
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Вакцина от коронавируса «Спутник-V» зарегистрирована в Беларуси. Прививочная кампания начнется в январе
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ