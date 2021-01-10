Вакцина от COVID-19, новый метод диагностики аутизма и "ножницы" для ДНК. Топ-5 достижений медицины за 2020 год

Первая вакцина от коронавирусаВ середине августа 2020 года Россия зарегистрировала препарат, который стал называться «Спутник V». Новость о том, что НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ разработал вакцину от COVID-19, облетела весь мир. Разработчики заявляли, что препарат векторный, то есть изготовлен на основе других вирусов (например, аденовирусов), в которые встроен участок генома SARS-CoV-2.
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В декабре редакция ведущего научного журнала Science назвала "Спутник V" главным научным прорывом года.
– В 2020 году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19. Долгое время нам казалось, что на их появление можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался, – отметил редактор Science Голден Торп.
Система CRISPR/Cas, позволяющая редактировать геныФранцуженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна в 2020 году получили Нобелевскую премию по химии. Дело в том, что ученым удалось разработать систему CRISPR/Cas, так называемые "ножницы", для очень точного редактирования наследственной информации самых разных организмов, в том числе и человека.
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RISPR называются участки в ДНК бактерий и архей с повторяющимися "словами". Выяснилось, что эти участки необходимы иммунной системе. В целом все это было понятно и до Шарпантье с Дудной, поэтому заслуга ученых состояла не в том, что они объяснили данное явление. В первую очередь специалисты доработали "ножницы", чтобы ими можно было легко и точно резать ДНК в лаборатории.
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Вскоре после публикации результатов работы Шарпантье и Дудны команды ученых смогли с помощью CRISPR/Cas9 изменить ДНК в клетках мышей и человека. Технология позволила как удалять участки генетического кода, так и добавлять новые последовательности. В настоящий момент новую систему используют для выведения сортов растений, изучения функций отдельных генов, а с началом пандемии стали разрабатывать CRISPR-тесты на COVID-19.
Новый метод диагностики аутизмаСпециалисты из Гонконга создали первый в мировой практике метод диагностирования аутизма у детей с помощью сканирования глазного дна.
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В ходе исследования были использованы специальные камеры, уже доступные на рынке, и компьютерный анализ изображений. Сообщается, что этот быстрый неинвазивный способ может выявить признаки расстройства аутистического спектра (ASD) у детей с точностью до 96%.
– Результат оказался довольно неожиданным и намного лучше, чем я мог себе представить, – отметил руководитель исследовательской группы из Китайского университета Гонконга профессор Бенни Цзи.
Согласно заявлению специалиста, с помощью этого метода можно обнаружить риск аутизма даже у младенцев, но это потребует дальнейших изысканий.
Развитие телемедициныЗначительные ограничения в передвижении в условиях распространения коронавируса существенно ограничили возможности основных отраслей медицины, в частности хирургии. На фоне этого заметно возросла роль телемедицины – использования современных технологий и средств телекоммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг.
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Ведущий автор исследования, проводимого Центром бариатрии и метаболического снижения веса Медицинского факультета Университета Стоуни Брука (штат Нью-Йорк), Аврора Прайор считает, что данный метод является не менее результативным способом обмена медицинской информацией, чем личное посещение врача:
– И пациенты, и специалисты считают телемедицину весьма эффективной, потому что дистанционное наблюдение не требует от лечебных учреждений затрат на уход за послеоперационными больными, экономит время и позволяет быстро организовывать консилиумы с участием неограниченного числа специалистов.
Сравнительный анализ работы до первой волны коронавируса, когда телемедицина только входила в практику, и в более поздние периоды, показал, что, не нарушая классический порядок наблюдения за находящимися в хирургических отделениях пациентами, подобного рода консультации значительно уменьшили число визитов людей в хирургические кабинеты, ограничив тем самым любые контакты с вероятными носителями COVID-19.
Универсальное противоядие от яда гадюковыхГруппа британских и нидерландских ученых под руководством профессора Ливерпульской школы тропической медицины (Великобритания) Николаса Кейсуэлла предположили, что некоторые лекарственные препараты, разработанные с целью устранения бактериальных инфекций или для борьбы с последствиями отравления тяжелыми металлами, способны обезвредить ферменты из змеиного яда.
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Открыв несколько таких веществ, химики попробовали подобрать такую их комбинацию, которая действовала бы на яды большинства опасных змей из семейства гадюковых. Выяснилось, что этого можно добиться с помощью всего двух лекарств – противоракового препарата маримастата и димеркапрола.
Полученную смесь химики также объединили с противовоспалительным препаратом вареспладибом, который нейтрализует молекулы ферментов бактерий и змей, растворяющие стенки клеток их жертв.
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В результате испытаний нового препарата, проводимых на мышах, специалисты выяснили, что эта лекарственная комбинация защитила всех грызунов от яда всех змей, кроме азиатских цепочных гадюк. Яд этих пресмыкающихся убил около 20% мышей даже при использовании противоядия. Если же эти три препарата использовали вместе с нафамостатом – быстродействущим антикоагулянтом – то мышей удавалось защитить от всех ядов.