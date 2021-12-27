На Витебщине по вакцинации лидирует Чашникский район – привиты 60% населения

Лидерство по количеству вакцинированного населения в Витебской области стабильно удерживают чашничане. Там уже свыше 60 процентов населения получили первую дозу вакцины. К этому же показателю приближаются шарковщане. Россонский район превысил 55-процентный охват. Оршанский и Лепельский – немного меньше. Чуть ниже среднеобластных (на сегодняшний день) цифры в Глубокском, Толочинском, Поставском и Миорском районах, а также в Новополоцке.





Медики отмечают: темпы иммунизации ускоряются и в целом по области. Ежедневно на Витебщине вакцинируют от 10 до 14 тысяч человек. И если обе дозы вакцины получила треть населения региона, то первый компонент – более половины. Главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич рассказывает:

– Полным ходом идет и ревакцинация. Около 20 тысяч человек уже привиты повторно так называемой бустерной дозой вакцины. В первую очередь ревакцинации подлежит та категория населения, с которой и начиналась широкомасштабная прививочная кампания в стране. Это люди, которые по долгу службы или другим причинам находятся в зоне высокого риска заражения: врачи, фармацевты, соцработники, пациенты домов-интернатов, пенсионеры в возрасте 60 плюс.

Как сообщил Владимир Алексеевич, сегодня граждане с учетом пожеланий и в зависимости от состояния здоровья с помощью медиков могут выбирать, какую прививку сделать. Вакцин достаточно, запас – свыше месячной потребности. Новые партии поступают регулярно. Сейчас, например, пациентам предлагают российские "Спутник V" и "Спутник Лайт". Пару недель назад завезли "КовиВак". По-прежнему популярна и китайская Sinopharm.





А сегодня, 27 декабря, в Витебской области, как и в целом по стране, начали вакцинацию подростков, достигших 12 лет. Никакого принуждения – в школах и ссузах составляют списки, которые формируются строго с учетом пожеланий родителей.

– Медики будут выезжать непосредственно в учебные заведения, где и сделают прививки желающим, – отмечает главный санитарный врач области. – Кроме этого, вакцинацию от COVID-19 будут проводить и во всех детских поликлиниках.

Медиков радует, что в целом население области стало более ответственным в вопросах иммунизации. Это показывает и работа четырех стационарных пунктов вакцинации, открытых в крупных торговых центрах Витебска. В отдельные дни они принимают по 100 и более пациентов.

Журналист "СБ" лично убедился в популярности такого быстрого метода получения вакцины без необходимости посещения поликлиники. Например, пенсионеры Игорь и Анна Старовойтовы пришли в торговый центр «Трио», чтобы ввести вторую дозу "Спутник V". Собираются отправиться в январе к своим детям и внукам в Подмосковье. Уверены, что с вакциной путешествие будет более безопасным. А студентка ВГУ имени Машерова Елизавета Пчелка уже на собственном опыте смогла убедиться в действенности прививок. Когда родители столкнулись с коронавирусом, ее отец был привит – перенес болезнь в легкой форме. А вот маме понадобилась госпитализация…





Медики еще раз напоминают: вакцинация – дело нужное и важное, но соблюдение уже привычных всем нам правил профилактики в виде соблюдения масочного режима и дистанцирования никто не отменял.

Begunova@sb.by