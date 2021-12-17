Вадим Ипатов избран заместителем Председателя ЦИК, Елена Балдовская – секретарем ЦИК

Выборы заместителя Председателя и секретаря ЦИК прошли сегодня на первом заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов в обновленном составе. По предложению Председателя ЦИК Игоря Карпенко заместителем Председателя Центральной комиссии единогласно избран директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Секретарем ЦИК также единогласно избрана Елена Балдовская. До этого она занимала должность начальника управления организаций правового обслуживания главного управления юстиции Минского облисполкома.



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