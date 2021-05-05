Вадим Гигин высказался о вкладе белорусского народа в Великую Победу

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Вадим Гигин рассказал, что накануне вернулся с оздоровительного центра БГУ «Бригантина», где прошла Республиканская акция «Беларусь помнит». Он добавил, что там собралась не только белорусская молодежь, но и ребята из других государств, ранее входящих в состав СССР.- обозначил руководитель.Он подчеркнул, что 76 лет назад нашему народу был брошен самый большой вызов в истории. До начала ВОВ на советскую землю не приходил такой враг, который ставил бы своей целью уничтожение всего народа. Вадим Гигин считает, что белорусы внесли огромный вклад в победу:- обратил внимание политолог.9 мая также отмечается День Государственного герба и Государственного флага Беларуси. Вадим Гигин отметил, что в нашем флаге есть частичка знамени победы.напомнил историк и добавил, что в современном белорусском флаге таится мощная энергетика.