Приближается один из главных праздников для нашей страны – День Победы. О важности очередной годовщины победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с деканом ФФСН БГУ, кандидатом исторических наук, доцентом, политологом и заместителем председателя Белорусского союза журналистов Вадимом Гигиным.
Вадим Гигин рассказал, что накануне вернулся с оздоровительного центра БГУ «Бригантина», где прошла Республиканская акция «Беларусь помнит». Он добавил, что там собралась не только белорусская молодежь, но и ребята из других государств, ранее входящих в состав СССР.
- Я видел их глаза. Уже прапрадедушки этих ребят прошли Великую Отечественную войну. Получается это 4-е поколение, которое вступает в жизнь после войны. Но эта тема по-прежнему актуальна, важна и интересна молодежи, - обозначил руководитель.
Он подчеркнул, что 76 лет назад нашему народу был брошен самый большой вызов в истории. До начала ВОВ на советскую землю не приходил такой враг, который ставил бы своей целью уничтожение всего народа. Вадим Гигин считает, что белорусы внесли огромный вклад в победу:
- У нас было сформировано самое массовое партизанское движение в мире, нигде не наблюдалось антифашистское движение такого размаха. Процент участия белорусов в войне от общего числа населения – самый большой в истории. Наши солдаты были задействованы в самых крупных партизанских сражениях. Хотелось бы отметить и серьезный охват освобожденных партизанами территорий. Многие генералы и маршалы – выходцы из Беларуси, - обратил внимание политолог.
- Именно красное знамя было поднято над Рейхстагом в 1945 году, - напомнил историк и добавил, что в современном белорусском флаге таится мощная энергетика.
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Вадим Гигин высказался о вкладе белорусского народа в Великую Победу
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