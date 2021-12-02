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  2. Гигин: мы должны сделать все, чтобы преступления европейских силовиков не остались безнаказанными

Гигин: мы должны сделать все, чтобы преступления европейских силовиков не остались безнаказанными

Председатель правления Белорусского общества «Знание» кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин на презентации книги "Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства" рассказал, что к изданию есть интерес и за рубежом:


– К данной книге большой интерес проявляют за рубежом. Прежде всего в Российской Федерации. Но и несколько издательств из стран ЕС выступили с инициативной ее издания на европейских языках. Мы должны сделать все, чтобы эти преступления не остались безнаказанными. В данный момент Следственный комитет Республики Беларусь  уже приступил к расследованию.


Обозреватель отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня», автор-составитель книги Максим Осипов отметил:

– Общественное расследование изданием книги не заканчивается. По ее материалам создан интернет-проект https://whitebook.by/ – этот постоянно обновляемый ресурс станет расширенным продолжением книги. Он уже работает и пополняется в режиме реального времени. Эта книга – наш общий вклад в дело защиты национального гуманитарного пространства и сохранение исторической памяти. И касается она не только событий прошлого, как бывает обычно, а событий, которые происходят буквально в наши дни.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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