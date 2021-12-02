Гигин: мы должны сделать все, чтобы преступления европейских силовиков не остались безнаказанными

– К данной книге большой интерес проявляют за рубежом. Прежде всего в Российской Федерации. Но и несколько издательств из стран ЕС выступили с инициативной ее издания на европейских языках. Мы должны сделать все, чтобы эти преступления не остались безнаказанными. В данный момент Следственный комитет Республики Беларусь уже приступил к расследованию.
– Общественное расследование изданием книги не заканчивается. По ее материалам создан интернет-проект https://whitebook.by/ – этот постоянно обновляемый ресурс станет расширенным продолжением книги. Он уже работает и пополняется в режиме реального времени. Эта книга – наш общий вклад в дело защиты национального гуманитарного пространства и сохранение исторической памяти. И касается она не только событий прошлого, как бывает обычно, а событий, которые происходят буквально в наши дни.