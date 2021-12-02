Гигин: мы должны сделать все, чтобы преступления европейских силовиков не остались безнаказанными





– К данной книге большой интерес проявляют за рубежом. Прежде всего в Российской Федерации. Но и несколько издательств из стран ЕС выступили с инициативной ее издания на европейских языках. Мы должны сделать все, чтобы эти преступления не остались безнаказанными. В данный момент Следственный комитет Республики Беларусь уже приступил к расследованию.











отметил: