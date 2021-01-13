В "Зубренке" стартовали первые учебные смены 2021 года

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На 21 день центр станет площадкой для образования и оздоровления детей трех профильных смен. В смене "Мудры запавет продкаў" принимают участие школьники, занимающиеся в этнографических, фольклорных и краеведческих кружках."Открытый мир" соберет активистов волонтерского движения и образовательных программ ЮНИСЕФ. На смене "Юные книголюбы покоряют "Зубренок" соберутся активисты общественных объединений, кружков, литературных клубов, функционирующих при библиотеках.Участники смены "Мудры запавет продкаў" познакомятся с фольклором, достижениями материальной и духовной культуры белорусов, изучат особенности национальной кухни, дизайн народного костюма, принципы построения дома XIX века и народные промыслы Беларуси.На факультативных занятиях "Браму скарбаў сваіх адчыняем..." "зубрята" будут изучать специфику создания фольклорных и литературных произведений, которые представляют собой духовное наследие белорусского народа. Но главным в смене будет образовательный проект "Карагод на ўвесь год". Мальчишки и девчонки узнают много о календарно-обрядовых праздниках белорусов и даже сами организуют один из них."Открытый мир" – инклюзивная смена, направленная на формирование толерантных, конструктивных взаимоотношений между ребятами, на их насыщенное всестороннее развитие и досуг. В рамках смены запланированы онлайн-встречи с психологами и специалистами инклюзивного образования детского фонда ООН ЮНИСЕФ, факультативные занятия "Уроки толерантности", занятия в объединении по интересам "Дорогою добра", презентации отрядов "Наука жить вместе", конкурс музыкальных постановок "Мы разные, но мы едины", кинолекторий "Особые таланты", конкурс видеороликов "Рука помощи". Центральным мероприятием смены станет конкурс-презентация стендовых докладов "Жизнь без границ". Во время презентации "зубрята" подтвердят, что, несмотря на физические ограничения, они способны проявить себя и в творчестве, и в спорте.Участники смены "Юные книголюбы покоряют "Зубренок" на занятиях по интересам "Библиокомпас" и факультативных занятиях "Культура чтения" сделают шаг навстречу своему будущему, познакомятся с историей возникновения и развития книги и библиотеки, изучат структуру и справочный аппарат книги, литературу народов мира, жанры периодики, рациональные приемы работы с книгой. На смене их ждет творческая онлайн-встреча с представителями Союза писателей Беларуси. Свои таланты ребята смогут проявить в творческих состязаниях: конкурсе презентаций отрядов "Навстречу мечте", конкурсе озвучки "Книга в кадре", косплей-шоу "По мотивам известной истории", литературном мультипарке и проектах "Книга дня" и "Сказка в коробке".– подчеркнули в НДЦ.НДЦ "Зубренок" – воспитательно-оздоровительное учреждение образования, которое было основано в 1969 году. Сегодня это современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Воспитательная система совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения.