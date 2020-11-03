В Жодино из жилого дома эвакуировали 47 человек из-за подозрительной коробки

Инцидент произошел 2 ноября в 21:03 по улице 50 лет Октября. Спасатели получили сообщение об обнаружении подозрительной коробки возле многоквартирного жилого дома.Сотрудники милиции эвакуировали 47 жильцов из квартир двух подъездов.После обследования коробки взрывоопасных предметов обнаружено не было.