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  2. В Жодино из жилого дома эвакуировали 47 человек из-за подозрительной коробки

В Жодино из жилого дома эвакуировали 47 человек из-за подозрительной коробки

В Жодино эвакуировали 47 жильцов многоэтажки из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает МЧС.


Инцидент произошел 2 ноября в 21:03 по улице 50 лет Октября. Спасатели получили сообщение об обнаружении подозрительной коробки возле многоквартирного жилого дома.

Сотрудники милиции эвакуировали 47 жильцов из квартир двух подъездов. 

После обследования коробки взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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