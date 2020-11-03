В Жодино эвакуировали 47 жильцов многоэтажки из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел 2 ноября в 21:03 по улице 50 лет Октября. Спасатели получили сообщение об обнаружении подозрительной коробки возле многоквартирного жилого дома.
Сотрудники милиции эвакуировали 47 жильцов из квартир двух подъездов.
После обследования коробки взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Опубликовано:
825
В Жодино из жилого дома эвакуировали 47 человек из-за подозрительной коробки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются