В Жодино по ул. 40 лет Октября произошел прорыв трубопровода, из-за чего без воды оставались 3 многоквартирных дома, передает БЕЛТА.
– 2 февраля в 10:58 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. 40 лет Октября в Жодино Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 3 многоквартирных жилых дома. Организовывался подвоз воды, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии удалось устранить ближе к вечеру. В 17:10 водоснабжение в пострадавших домах было восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Жодино из-за прорыва трубопровода без воды оставались 3 многоквартирных дома
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