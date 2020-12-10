Происшествие произошло в деревне Бобовка. 59-летний сосед, находясь у себя дома, услышал крики, выбежал на улицу и увидел, что рядом горит дом.
Он устремился в жилье. В кресле на веранде, наполненной дымом, сидела 77-летняя мать хозяйки дома и звала на помощь. Сельчанин вынес бабушку на свежий воздух. Благодаря тому, что помощь пришла вовремя, она не пострадала.
Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил потолочные перекрытия, кровлю, частично имущество внутри жилья.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки дома, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Жлобинском районе сосед вынес из загоревшегося дома пожилую сельчанку
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