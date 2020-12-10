В Жлобинском районе сосед вынес из загоревшегося дома пожилую сельчанку

Он устремился в жилье. В кресле на веранде, наполненной дымом, сидела 77-летняя мать хозяйки дома и звала на помощь. Сельчанин вынес бабушку на свежий воздух. Благодаря тому, что помощь пришла вовремя, она не пострадала.Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил потолочные перекрытия, кровлю, частично имущество внутри жилья.– сообщаетФото МЧС