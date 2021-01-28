Мужчина 1992 года рождения, работающий животноводом, ушел в лес возле деревни Луговая Вирня 20 января. Сообщение о его пропаже поступило 22 января.
Архивное фото
Были организованы поиски силами Жлобинского РОВД и МЧС. Пока они не принесли результатов.
– Мужчину искали и сегодня, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Жлобинском районе продолжают искать пропавшего в лесу местного жителя
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ