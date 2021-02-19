В Жлобинском районе открыли памятную доску об уникальной операции госбезопасности в годы Великой Отечественной войны

Она связанa с именем железнодорожника Григория Науменко. Юноша обратил внимание, что на станции Красный Берег оккупанты усиленно охраняют один из эшелонов. Вагоны, кроме первого и последнего, были оклеены черным материалом. Молодой человек передал информацию разведчикам.
5 июня 1943 года диверсионная группа, заброшенная в тыл врага, пустила эшелон под откос. Оказалось, в вагонах были отравляющие газы и дегазационные средства. Связные из числа железнодорожников захватили с места операции баллон с газом, противоипритную накидку, противогаз и дегазационные порошки. Трофеи были отправлены в Москву. На их основании, а также других разведданных была получена информация о том, что немцы планировали использовать боевые отравляющие вещества на Курской дуге. Страны антигитлеровской коалиции догадывалась об этом, но доказательств не имели. Благодаря операции в Красном Береге, стало возможным предотвратить химическую атаку против советских солдат.
Мужество сотрудников госбезопасности, патриотов-железнодорожников увековечили памятной доской. Она установлена на здании вокзала в Красном Береге. На торжественном мероприятии присутствовали руководство района, ветераны, молодежь, сотрудники УКГБ по Гомельской области, железнодорожники, студенты военно-транспортного факультета БелГУТа. У памятного символа прошел митинг, были возложены цветы.
Фото: gp.by
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