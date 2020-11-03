Трагедия произошла в агрогородке Красный Берег в одной из квартир. Семья: мать, отец и 33-летний сын выпивали с раннего утра. Во время распития родственники стали ссориться.
– По версии следствия, в ходе возникшего конфликта 60-летний глава семейства ударил сына кухонным ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Для расследования преступления создана следственная группа. По подозрению в совершении преступления были задержаны оба родителя. В убийстве сына они обвиняли друг друга. После проведения следственных действий, в том числе очной ставки, супруг сознался в содеянном и показал, как напал на сына с ножом. Ему предъявлено обвинение по статье за убийство. Он заключен под стражу. Идет следствие.
Фото: УСК Гомельской области
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В Жлобинском районе отец подозревается в убийстве сына
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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