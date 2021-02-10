В Жлобинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний сельчанин

Трагедия произошла в деревне Борщевка в утренний час. Соседи увидели дым из кирпичного жилого строения и позвонили в службу спасения. Разведка по прибытии направилась в дом, где должен был находиться жилец.
Мужчину 1988 года рождения нашли на полу в горящей комнате. Помочь ему уже не смогли – он скончался, тело успело обгореть. Дом не принадлежал погибшему, он проживал в нем с разрешения хозяина. По факту смерти человека, произошедшей из-за пожара, проводится проверка.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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