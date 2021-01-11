В Жлобинском районе мужчина ударил соседа по даче ножом

После этого напавший покинул поселок и уехал на дизеле в направлении Светлогорска. Пострадавший вместе с женой также направились в этот райцентр на автомобиле, по дороге обратились в милицию.–сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.По факту произошедшего Жлобинским РОВД проводится проверка, назначены экспертизы.Фото УВД Гомельского облисполкома