Между соседями по дачам произошел конфликт из-за несогласованного переноса ограждения домовладения. 67-летний мужчина вытащил нож и пырнул им в бок 42-летнего оппонента.
После этого напавший покинул поселок и уехал на дизеле в направлении Светлогорска. Пострадавший вместе с женой также направились в этот райцентр на автомобиле, по дороге обратились в милицию.
– Мужчину задержал на вокзале наряд патрульных. При себе у задержанного был нож. Раненому оказали первую помощь и доставили в больницу для дальнейшего лечения, –сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По факту произошедшего Жлобинским РОВД проводится проверка, назначены экспертизы.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Жлобинском районе мужчина ударил соседа по даче ножом
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