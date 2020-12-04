Об исчезновении 86-летней сельчанки заявила в милицию ее дочь. Она сообщила, что престарелая мама не выходит на связь. Дверь ее дома в деревне оказалась незапертой, внутри – никого, как и на усадьбе. Силами милиции были организованы поиски старушки.
– Женщину нашли в поле за деревней. Она лежала на холодной земле. Милиционеры доставили бабушку домой, где медики оказали ей помощь, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сельчанка вспомнила, что вышла в огород, однако как оказалась в поле – сказать не может. Стоять на ногах было тяжело, она легла на землю.
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В Жлобинском районе милиционеры нашли в поле на земле заблудившуюся бабушку
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович