Инцидент произошел в поселке Лукский. Врач медучреждения заявила в милицию, что разбито остекление здания. На место происшествия выехали сотрудники районного уголовного розыска и подразделения БЭП. Они установили, что остекление пострадало от пуль. Стали искать злоумышленника и вышли на 26-летнего сельчанина. Выяснилось, что накануне мужчина вместе с земляками распивал спиртное, развлекался выстрелами из пневматики по стеклянной таре. Когда захотелось более острых ощущений, он направил пистолет на окна медпункта. Зафиксировано порядка десяти попаданий.
– Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
777
В Жлобинском районе местный житель стрелял из пневматики по фельдшерско-акушерскому пункту
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter