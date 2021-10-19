В Жлобинском районе двое парней обокрали дом, а затем подожгли его

Инцидент произошел ночью 17 октября в деревне Радуша. На пожар в дачном доме вызвали спасателей и милиционеров. Оперативники уголовного розыска сконцентрировались на версии о поджоге, и она вскоре подтвердилась.

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В течение ночи не только установили поджигателей, но и задержали их. Оказалось, что двое жителей Буда-Кошелевского района 19 и 16 лет отправились в деревню Дворище Жлобинского района, где договорились обменять мобильный телефон на мотоцикл. По пути молодые люди выпили и решили передохнуть в нежилом доме в деревне Радуша. Залезли через окно. Там заприметили кое-какую утварь и бытовую технику. Чтобы замести следы кражи, костер разложили прямо в доме. Он так заполыхал, что поджигатели едва унесли ноги, оставив бытовые «трофеи». Несмотря на произошедшее, молодые люди добрались до назначенного пункта, где обменяли телефон на байк. По дороге парни рассорились. Новоиспеченный хозяин мотоцикла направился в Жлобин, где его задержали, на партнера вышли чуть позже.

– В отношении молодых людей, уже имевших проблемы с законом, возбудили уголовное дело по статье за поджог. Оба водворены в ИВС, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Подожженному ими дому нанесен существенный урон.

Видео УВД Гомельского облисполкома.





