Сотрудники Жлобинского РОВД задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в участии в массовых беспорядках на территории райцентра.
9 и 10 августа молодой человек находился в компании людей, которые принимали активное участие в силовом сопротивлении сотрудникам милиции: забрасывали их камнями, бутылками, арматурой.
В ходе обыска по месту жительства молодого человека в системном блоке компьютера обнаружены два свертка с зеленым веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, это марихуана (вещество направлено на экспертизу).
Кроме этого, обнаружены видеозаписи с протестных акций. В частности, с моментами неоднократного использования задержанным и его знакомыми дымовых шашек.
Следователями дана правовая оценка действиям задержанного по участию в массовых беспорядках. Проводится проверка по факту хранения наркотиков.
Видео: МВД
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В Жлобине задержан еще один активный участник протестных акций
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