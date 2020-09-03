В Жлобине задержан еще один активный участник протестных акций

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9 и 10 августа молодой человек находился в компании людей, которые принимали активное участие в силовом сопротивлении сотрудникам милиции: забрасывали их камнями, бутылками, арматурой.В ходе обыска по месту жительства молодого человека в системном блоке компьютера обнаружены два свертка с зеленым веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, это марихуана (вещество направлено на экспертизу).Кроме этого, обнаружены видеозаписи с протестных акций. В частности, с моментами неоднократного использования задержанным и его знакомыми дымовых шашек.Следователями дана правовая оценка действиям задержанного по участию в массовых беспорядках. Проводится проверка по факту хранения наркотиков.Видео: МВД