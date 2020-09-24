Мужчина участвовал в несанкционированных акциях в райцентре 9 августа – 22 сентября, его задержали и признали подозреваемым. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Как отметили в ведомстве, на массовое мероприятие 9 августа мужчина пришел с целью оказать силовое сопротивление правоохранителям. Его признали подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
МВД отмечает, что житель Жлобина поддерживает праворадикальные взгляды и состоит в околофутбольной группировке.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
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В Жлобине задержан активист массовых беспорядков
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