В Жлобине задержан активист массовых беспорядков

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Как отметили в ведомстве, на массовое мероприятие 9 августа мужчина пришел с целью оказать силовое сопротивление правоохранителям. Его признали подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».МВД отмечает, что житель Жлобина поддерживает праворадикальные взгляды и состоит в околофутбольной группировке.Видео: УВД Гомельского облисполкома