В Жлобине спасатели вытащили из водоема тонущего мужчину

Происходившее заметили дежурившие на берегу спасатели. Надев на себя спасательные жилеты и использовав веревку, они вытащили горожанина. По визуальным признакам он был нетрезв. Его осмотрели подъехавшие медики «скорой» и заключили, что мужчина не пострадал и дальнейшая медпомощь не требуется.Фото МЧС