Инцидент произошел на водоеме микрорайона Лебедевка-Юг. Местный житель 1989 года рождения отплыл от берега менее чем на 10 метров и стал тонуть.
Происходившее заметили дежурившие на берегу спасатели. Надев на себя спасательные жилеты и использовав веревку, они вытащили горожанина. По визуальным признакам он был нетрезв. Его осмотрели подъехавшие медики «скорой» и заключили, что мужчина не пострадал и дальнейшая медпомощь не требуется.
Фото МЧС
Опубликовано:
10
В Жлобине спасатели вытащили из водоема тонущего мужчину
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter