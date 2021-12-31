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  2. В Жлобине семеро подростков получили большие сроки за распространение наркотиков

В Жлобине семеро подростков получили большие сроки за распространение наркотиков

На скамье подсудимых оказались шесть девушек и один парень. Они работали курьерами интернет-магазина по распространению наркотиков.

-Двое подростков получили по 11 лет лишения свободы, пятеро - по 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание все будут в воспитательной колонии,- рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

На момент вынесения приговора трое обвиняемых находились под стражей, четверых заключили под стражу после вынесения приговора. Он был оглашен в актовом зале Жлобинского профессионально-технического колледжа. Судебный процесс проходил в закрытом формате.

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