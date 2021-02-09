В салоне была проведена сверка. Она выявила отсутствие двух мобильных телефонов известных китайских брендов, а также некоторой суммы денег. Всего ущерб компании сотовой связи составил 2400 рублей.
Оперативники ОБЭП стали искать подозреваемого и установили, что к хищению имеет отношение 32-летняя продавец-консультант салона. Дама дала признательные показания.
– По факту кражи вверенного имущества возбуждено уголовное дело, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Частично продавец ущерб возместила.
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В Жлобине продавец салона сотовой связи украла телефоны и деньги
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович