Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Жлобине пешеход погиб под колесами легковушки

В Жлобине пешеход погиб под колесами легковушки

ДТП произошло в условиях сумерек. 


- 46-летний горожанин стоял на тротуаре, затем внезапно вышел на проезжую часть. 50-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic не успел притормозить. От полученных травм мужчина скончался,- сообщают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. 

По факту смертельного происшествия проводится расследование.  

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В России более 800 тыс. человек вакцинировались от коронавируса
Что делать, если переел в праздники? Рассказывает диетолог
В Жлобине пешеход погиб под колесами легковушки
Биткоин впервые преодолел отметку в $30 тыс.
Петруша: на Всебелорусском народном собрании будут подняты вопросы, которые назрели в обществе
Как быстро похудеть – пять простых способов сбросить вес
Новогодние гулянья прошли в парке Подниколье в Могилеве
Украина на нормандском саммите намерена выдвинуть условия для мира в Донбассе
На рынке в Сирии произошел взрыв - есть погибшие
В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила женщину
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Остепененного предателя можно ведь и послушать? Только выводы сделать
В Афганистане освободили пассажиров захваченного боевиками автобуса
В Барановичах инспекторы ГАИ использовали табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя
Гомельский государственный театр кукол провел новогодний утренник
В Минске легковушка сбила пьяного пешехода - мужчина скончался в больнице
По музею в год: что нового появилось в Брестской крепости
Роберт Родригес исполнил соло на гитаре для малыша Йоды - всем очень понравилось (Видео)
Угадай, откуда этот Дед Мороз – тест
В Слуцке под колеса авто попали два пешехода - они скончались в больнице
Доктор рассказал, как справиться с ОРВИ, ОРЗ, гриппом людям с ослабленным иммунитетом
Участникам массовой вечеринки на западе Франции выписали 1,2 тыс. штрафов
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Независимая Шотландия
В Минской области 1 января задержаны 23 нетрезвых водителя
В Мстиславском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Боевики захватили автобус с пассажирами в Афганистане
Казахстан принял протокол к пакту ООН об отмене смертной казни
Умер народный артист России Владимир Коренев
В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи
Экспертная площадка ВОЗ разработает рекомендации по модернизации систем здравоохранения
В Вороновском и Кореличском районах при пожарах погибли двое мужчин
Трамп объявил о митинге своих сторонников 6 января
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Счастье малыми дозами
СПБТ «Алмаз» МВД Беларуси – 30 лет!
Диета, отказ от фена и холодная вода: советы по предотвращению сухости волос зимой
В Украине подали документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
В России за сутки выявили 26 301 случай заражения COVID-19
Пройдите тест и узнайте, какое вы новогоднее блюдо!
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Свислочском районе
Легко ли из глины слепить свистульку или всадника
Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса
В Минской области при пожарах погибли 4 человека
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1902 пациента с COVID-19, выписаны 3007
мнение
Виктория КОХНО
Волшебство — это вера в себя
Нежнейшие кексы на молоке: быстро и очень просто
Каким будет 2021 год? Выбери Быка и получи предсказание
Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год
Авторы
СКАНИРУЙТЕ