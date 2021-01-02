В Жлобине пешеход погиб под колесами легковушки

ДТП произошло в условиях сумерек.
- 46-летний горожанин стоял на тротуаре, затем внезапно вышел на проезжую часть. 50-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic не успел притормозить. От полученных травм мужчина скончался,- сообщают в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
По факту смертельного происшествия проводится расследование.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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