О том, что мужчина краской наносит нецензурные слова в обозримых местах, в районный отдел внутренних дел сообщила пожилая горожанка.
На место выехал патрульно-постовой наряд. «Художник» оставил после себя матерные слова в адрес властей и правоохранителей не только на столбах ЛЭП, но и на пешеходной дорожке и проезжей части. Его задержали по пути домой. При себе у него была краска.
– Свои действия горожанин объяснил алкогольным опьянением, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Как оказалось, жлобинчанин имеет судимости за хулиганство, участие в массовых драках и даже за убийство. В этот раз районный суд наказал его 13 сутками ареста.
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В Жлобине горожанин написал нецензурщину на столбах и на дороге
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ