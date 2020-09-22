В Жлобине горожанин написал нецензурщину на столбах и на дороге

На место выехал патрульно-постовой наряд. «Художник» оставил после себя матерные слова в адрес властей и правоохранителей не только на столбах ЛЭП, но и на пешеходной дорожке и проезжей части. Его задержали по пути домой. При себе у него была краска., – рассказали вКак оказалось, жлобинчанин имеет судимости за хулиганство, участие в массовых драках и даже за убийство. В этот раз районный суд наказал его 13 сутками ареста.