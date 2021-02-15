В Жлобине двое местных жителей приговорены к полуторам годам колонии за подпольный покерный клуб

Установлено более 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Оба впоследствии стали фигурантами уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Толчком к разбирательству и последующих неприятных для изобретательных жлобинчан событий стал звонок на "горячую линию" Министерства по налогам и сборам посетителя клуба. Он сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек, произошла задержка с выплатой выигрыша. Было установлено, что один из фигурантов обогатился на 76 тысяч рублей, второй – на 80 тысяч рублей., – сообщаетКаждый выплатит штраф в 500 базовых величин, что составляет 14500 рублей. Постановлено также взыскать солидарно в доход государства от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения сумму, превышающую 76 тысяч рублей. Кроме того, один из обвиняемых должен будет вернуть в доход государству еще и почти 4 тысячи рублей.Фото из материалов дела