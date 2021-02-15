По данным следствия, в райцентре под маркой заведения для отдыха и развлечений в течение пяти лет функционировал подпольный покерный клуб, где играли на деньги, проводили турниры с призовыми фондами и кэш-играми. Клуб получал до 10 процентов от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по черной бухгалтерии.
Установлено более 300 игроков из Гомельской, Могилевской и Минской областей. Реальным руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал в качестве администратора. Оба впоследствии стали фигурантами уголовного дела о незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Толчком к разбирательству и последующих неприятных для изобретательных жлобинчан событий стал звонок на "горячую линию" Министерства по налогам и сборам посетителя клуба. Он сообщил, что при приобретении игровых фишек ему не выдали чек, произошла задержка с выплатой выигрыша. Было установлено, что один из фигурантов обогатился на 76 тысяч рублей, второй – на 80 тысяч рублей.
– Судом Жлобинского района фигуранты признаны виновными в предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Они осуждены на полтора года колонии общего режима каждый, – сообщает пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Басукова.
Каждый выплатит штраф в 500 базовых величин, что составляет 14500 рублей. Постановлено также взыскать солидарно в доход государства от предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения сумму, превышающую 76 тысяч рублей. Кроме того, один из обвиняемых должен будет вернуть в доход государству еще и почти 4 тысячи рублей.
Фото из материалов дела
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В Жлобине двое местных жителей приговорены к полуторам годам колонии за подпольный покерный клуб
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