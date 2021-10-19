В Жлобине автономный пожарный извещатель спас семью из трех человек в загоревшейся квартире

Бедствие произошло в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки после полуночи. Глава семьи 1985 года рождения услышал звук АПИ. Как оказалось, горел балкон. Мужчина разбудил жену и пятилетнего сына. Они покинули место бедствия. Сам же мужчина пытался потушить огонь и получил ожоги, по заключению медиков, 40 процентов тела. Его доставили в больницу. С пожаром справились спасатели, которые прибыли по вызову.





– Рассматриваемая версия возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





По данным областного управления МЧС, в регионе с начала года при самостоятельном тушении пожаров получили ожоги разной тяжести 13 человек. Справиться с огнем самостоятельно с использованием подручных средств и огнетушителя можно лишь на начальной стадии, констатируют специалисты. Когда же огонь набирает силу, надо как можно быстрее позвонить по телефону 101 и безопасным путем покинуть место бедствия.

Фото МЧС.

