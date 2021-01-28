Руководство Витебской области приняло беспрецендентный шаг для повышения престижности работы в животноводческой отрасли региона и привлечения кадров: молодым специалистам по данному профилю ежемесячно будут доплачивать к заработной плате 1 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома во время рассмотрения вопроса подготовки кадров для аграрной отрасли его председатель Николай Шерстнев.
«Мы посмотрели, сколько студентов к нам приходит ежегодно в животноводство, и приняли решение заложить деньги на их поддержку в бюджете. К зарплате будем доплачивать им 1 тыс. рублей на протяжении трех лет. Это историческое для многих наших выпускников событие, которое сыграет свою роль и поможет переломить ситуацию с кадрами в животноводческой отрасли, их количеством и качеством», – констатировал председатель облисполкома.
В данное решение войдут также выпускники 2020 года. Контроль за исполнением с 1 марта возложен на председателей райисполкомов.
Николай Шерстнев обратил внимание, что основное количество выпускников, приходящих в хозяйства региона, являются уроженцами Витебщины.
«Но будем рады и молодым специалистам из других регионов страны», – подчеркнул губернатор.
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Фото: БЕЛТА
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В животноводстве Витебской области молодым специалистам будут доплачивать тысячу рублей
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