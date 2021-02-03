За прошлый год валовое производство молока составило 7 миллионов 509 тысяч тонн и выросло на 397 тысяч тонн по сравнению с 2019-м, мяса – 1 миллион 767 тысяч (плюс 43 тысячи). Надой на корову увеличился на 271 килограмм, среднесуточные привесы КРС – плюс 30 граммов, свиней – плюс 15. Если за 2019-й только один Гродненский район надоил в среднем от коровы более 8 тысяч килограммов молока, то за прошлый год таких районов уже 5. В 2019-м в клубе молочных 10-тысячников было 9 хозяйств, среди них 2 взяли рубеж в 11 тысяч килограммов молока от коровы. За прошлый год общее число рекордсменов уже 14, в том числе 4 – 11-тысячники.
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При этом следует отметить: важна не сама по себе красивая цифра. Молоко – самый выгодный товар. У хозяйств, которые доят много, всегда большие доходы. Значит, есть возможность платить высокую зарплату, закупать удобрения, топливо, технику и запчасти. В итоге своевременно и качественно проводятся все работы на полях и фермах.
Начальник главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Наталия Сонич сообщила, что прогресс достигнут прежде всего за счет улучшения качества кормов и выполнения технологических регламентов. Если у животных хорошие условия содержания, в помещениях сухо, чисто, хороший корм, вода, своевременно проводится доение и техническое обслуживание доильного оборудования, то все эти факторы положительно влияют на увеличение производства животноводческой продукции.
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В животноводстве Беларуси достигнут существенный прогресс
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Фото: САЗОНОВ Андрей