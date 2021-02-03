В животноводстве Беларуси достигнут существенный прогресс

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При этом следует отметить: важна не сама по себе красивая цифра. Молоко – самый выгодный товар. У хозяйств, которые доят много, всегда большие доходы. Значит, есть возможность платить высокую зарплату, закупать удобрения, топливо, технику и запчасти. В итоге своевременно и качественно проводятся все работы на полях и фермах.сообщила, что прогресс достигнут прежде всего за счет улучшения качества кормов и выполнения технологических регламентов. Если у животных хорошие условия содержания, в помещениях сухо, чисто, хороший корм, вода, своевременно проводится доение и техническое обслуживание доильного оборудования, то все эти факторы положительно влияют на увеличение производства животноводческой продукции.