В Житковичском районе в загоревшемся доме погиб пожилой сельчанин

Трагедия произошла в деревне Ленин глубокой ночью. Односельчане увидели, что горит дом земляка, и позвонили в службу спасения.





К моменту их прибытия деревянная жилая постройка была полностью охвачена огнем. Спасатели приступили к ликвидации пожара. Хозяина дома 1949 года рождения, проживавшего в одиночестве, нашли без признаков жизни под обломками строительных конструкций. Жилой постройке также сильно досталось.

– В качестве причины бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС

