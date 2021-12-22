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  2. В Житковичском районе в загоревшемся доме погиб пожилой сельчанин

В Житковичском районе в загоревшемся доме погиб пожилой сельчанин

Трагедия произошла в деревне Ленин глубокой ночью. Односельчане увидели, что горит дом земляка, и позвонили в службу спасения.


К моменту их прибытия деревянная жилая постройка была полностью охвачена огнем. Спасатели приступили к ликвидации пожара. Хозяина дома 1949 года рождения, проживавшего в одиночестве, нашли без признаков жизни  под обломками строительных конструкций. Жилой постройке также сильно досталось.

– В качестве причины бедствия рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС

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