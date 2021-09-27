В Житковичском районе легковушка сбила двух нетрезвых женщин-пешеходов

ДТП произошло на автодороге Р128 Туров – Лельчицы – Словечно незадолго до полуночи.













– Автомобиль Mercedes Benz под управлением 53-летнего водителя совершал разъезд с грузовиком. Две 56-летние женщины-пешеходы шли по правому краю проезжей части в попутном направлении, не были обозначены световозвращающими элемента, произошел наезд. По предварительной информации, пешеходы были в состоянии алкогольного опьянения. Они пострадали и были доставлены в хирургическое отделение районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.



Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.