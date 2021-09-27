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  2. В Житковичском районе легковушка сбила двух нетрезвых женщин-пешеходов

В Житковичском районе легковушка сбила двух нетрезвых женщин-пешеходов

ДТП произошло на автодороге Р128 Туров – Лельчицы – Словечно незадолго до полуночи.




– Автомобиль Mercedes Benz под управлением 53-летнего водителя совершал разъезд с грузовиком. Две 56-летние женщины-пешеходы шли по правому краю проезжей части в попутном направлении, не были обозначены световозвращающими элемента, произошел наезд. По предварительной информации, пешеходы были в состоянии алкогольного опьянения. Они пострадали и были доставлены в хирургическое отделение районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома. 

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