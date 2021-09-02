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  2. В Житковичском районе столкнулись мотоцикл и иномарка – мотоциклист в реанимации

В Житковичском районе столкнулись мотоцикл и иномарка – мотоциклист в реанимации

ДТП произошло на автодороге Р88 Житковичи – Давид городок. Мотоцикл Yamaha под управлением 26-летнего водителя двигался со стороны Житковичей в направлении Турова.


На перекрестке при совершении обгона, где стоял запрещающий знак такого маневра, двухколесник врезался в автомобиль Volkswagen Passat. Легковушка под управлением 66-летнего водителя шла попутно и делала поворот налево. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение районной больницы, рассказала подробности происшествия и последствий официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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