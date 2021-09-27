В Житковичском районе спустя трое суток нашли пропавшего в кукурузном поле 85-летнего сельчанина

Пожилой человек в Житковичском районе вышел в кукурузное поле и пропал. История могла закончиться трагично, но произошло настоящее чудо. Подробностями поделился официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Фото УВД Гомельского облисполкома



85-летний пожилой сельчанин вышел из дома около полудня еще 22 сентября. Как рассказали местные жители, он помогал присматривать за конем и направлялся к пастбищу через кукурузное поле неподалеку от деревни Малешев. В пятницу к его поискам подключились спасатели РОЧС, пожарный аварийно-спасательный отряд «Витязь». Выйти из злосчастной кукурузы также пытались помочь волонтеры из гомельского поисково-спасательного отряда «Симуран». В поисках использовали квадрокоптер. Погода была достаточно холодной, шансы найти его живым уменьшались... Нашли пожилого сельчанина сотрудники местного РОВД и волонтеры на краю поля около полудня в субботу. Чудом ему удалось выжить спустя трое суток после исчезновения. Найденного доставили в больницу.

В Гомельском районе у деревни Тереничи несколько месяцев назад был случай, когда в кукурузном поле потерялась мать с ребенком. Выйти им помогли сотрудники ГАИ.



