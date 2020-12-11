Происшествие произошло в деревне Найда 1 декабря вечером. 82-летний местный житель Николай Иванович Туровец шел домой от соседей, увидел дым из открытой двери дома сельчанина, понял, что случился пожар.
– Забежал в жилье, там лежат два человека. Меня обдало жаром, пришлось закрыть дверь. Не теряя времени, побежал звать на помощь соседа. Схватили пару полных ведер, притушили огонь на диване, где лежал один из мужчин. Первым вытащил лежавшего на полу. Затем, глотнув свежего воздуха, пошел за вторым на диване. Все остались живы, даже собачка Рыжий, – рассказывает, улыбаясь, Николай Иванович.
За проявленные мужество и смелость при спасении людей на пожаре первый заместитель начальника Житковичского РОЧС Юрий Зубков вручил Николаю Николаевичу благодарность.
Как показала проверка, пожар в доме сельчанина случился из-за неосторожности при курении. С хозяином жилья спасатели провели беседу и вручили буклет с полезной информацией.
Фото: МЧС
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В Житковичском районе спасатели вручили благодарность пожилому сельчанину, спасшему на пожаре двух земляков
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