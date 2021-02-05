Инцидент произошел вчера вечером в лесном массиве у деревни Ляховичи.
Двое жителей Слуцка рыбачили на озере Червоном. После улова стали искать автомобиль, на котором приехали, но так как не местные жители, найти его не смогли. Последовал звонок в службу спасения.
- На поиски потерявшихся были направлены спасатели пожарного аварийно-спасательного поста №13 Житковичского районного отдела по ЧС, сотрудники Житковичского РОВД и Житковичского лесхоза,- рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей. - Мужчины были обнаружены командиром отделения Юрием Ржеуским и водителем Сергеем Кравчуком.
Медицинская помощь им не потребовалась.
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В Житковичском районе спасатели нашли заблудившихся рыбаков
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ