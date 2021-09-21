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  2. В Житковичском районе сельчанин похитил 13 тюков соломы

В Житковичском районе сельчанин похитил 13 тюков соломы

Их отсутствие на поле обнаружила охрана одного из сельхозпредприятий. 

Найти тюки из-за их габаритов правоохранителям не составило большого труда. Сорокалетний местный житель вывозил тюки на личном тракторе и сгрузил их возле чужого домовладения. Ему казалось, что таким образом он не привлечет к себе внимание. 

– Солома возвращена сельхозпредприятию,  в отношении ранее не судимого сельчанина возбуждено уголовное дело за кражу, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.  

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