В Житковичском районе сельчанин похитил 13 тюков соломы

Их отсутствие на поле обнаружила охрана одного из сельхозпредприятий.

Найти тюки из-за их габаритов правоохранителям не составило большого труда. Сорокалетний местный житель вывозил тюки на личном тракторе и сгрузил их возле чужого домовладения. Ему казалось, что таким образом он не привлечет к себе внимание.

– Солома возвращена сельхозпредприятию, в отношении ранее не судимого сельчанина возбуждено уголовное дело за кражу, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.