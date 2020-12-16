ДТП произошло на автодороге Р88 Житковичи – Давид-Городок в начале первого часа ночи.
– Пешеход шел по проезжей части навстречу автомобилю Mercedes Benz, которым управлял 29-летний водитель. Произошел наезд. Пострадавший, по возрасту ровесник водителя, получил смертельные травмы и скончался на месте. Он не был обозначен световозвращающими элементами, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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В Житковичском районе пешеход без фликера погиб ночью на дороге
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