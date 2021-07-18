В Житковичском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина

В доме было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. Он был сыном хозяйки. Спасатели справились с пожаром. Постройка сильно пострадала от огня.- сообщается в Гомельском областном управлении МЧС.Обстоятельства происшествия уточняются.Фото МЧС