Трагедия произошла в деревне Видошин в ночное время. Дом принадлежит сельчанке 1936 года рождения. На место происшествия вызвали районных спасателей.
В доме было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. Он был сыном хозяйки. Спасатели справились с пожаром. Постройка сильно пострадала от огня.
- В качестве причины пожара рассматривается неосторожность при курении, - сообщается в Гомельском областном управлении МЧС.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото МЧС
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В Житковичском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина
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